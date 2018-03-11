تيلرسون يعقد اجتماعًا مع نظيرته الكينية في نيروبي

نيروبي (أ ش أ)

وضع ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأحد، إكليلًا من الزهور على مبنى السفارة الأمريكية في نيروبي، وذلك في ذكرى العملية الإرهابية ضدها عام 1998.

وذكر راديو (صوت أمريكا)، أن تيلرسون استأنف اليوم نشاطه بعد الوعكة الصحية التي ألمت به أمس، وأدت إلى الغاء جميع ارتباطاته في كينيا، وعقد اجتماعا اليوم مع نظيرته الكينية مونيكا جوما لبحث العلاقات الكينية الأمريكية فضلا عن قضايا مكافحة الإرهاب.

وأكد تيلرسون أن الولايات المتحدة سوف تتعاون مع الدول الأفريقية من خلال تقديم الحوافز بغرض مساعدتها في تحسين أنظمة الحكم وتحقيق أهدافها الإنمائية والأمنية على المدى الطويل.

وكان تيلرسون قد بدأ في السابع من الشهر الجاري جولة أفريقية تستغرق 6 أيام وتشمل زيارة إثيوبيا وجيبوتي وكينيا وتشاد ونيجيريا ، وتهدف الى بحث القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز الإستثمار والمعاملات التجارية ونشر السلام والحكم الرشيد في الدول الأفريقية.