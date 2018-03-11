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عضو مركزية فتح: الرئيس الفلسطيني يلتقي العاهل الأردني غدًا في عمان

10:12 م الأحد 11 مارس 2018
عضو مركزية فتح: الرئيس الفلسطيني يلتقي العاهل الأردني غدًا في عمان

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله (أ ش أ)

أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان غدًا الإثنين.

وأوضح الشيخ، في تصريح مساء اليوم، أنه من المقرر أن يرافق الرئيس عباس كل من صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحسين الشيخ ، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية.

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حسين الشيخ محمود عباس العاهل الأردني عمان

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