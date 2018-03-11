تصاعد نفوذ الصين في القرن الإفريقي يثير مخاوف واشنطن

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، الأحد، إن مخاوف واشنطن من النفوذ الصيني في أفريقيا تتزايد وسط تقارير تفيد بأن بكين تسعى للسيطرة على ميناء تجاري رئيسي في منطقة القرن الأفريقي، مما يعزز من تأثير البلاد في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى إلغاء الحكومة الجيبوتية عقد الامتياز الممنوح لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، لتشغيل محطة الحاويات في ميناء "دورالي"، مما دفع إلى تكهنات بأنها قد تقع في أيدي الصين، حيث ذكر المشرعون الأمريكيون أن جيبوتي تستعد لتسليمها إلى الصين "كهدية".

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت "موانئ دبي" العالمية، في بيان، أن حكومة جيبوتي استولت بصورة غير مشروعة على محطة حاويات دورالي (المحطة) من شركة مملوكة من قبل مجموعة موانئ دبي العالمية.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة 33 بالمئة في ميناء دورالي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.

جدير بالذكر، تعتمد حكومة جيبوتي بشدة على رأس المال الاستثماري من الصين، ويحافظ البلدان على العلاقات الدبلوماسية الوثيقة.

وأكد التقرير أن مستقبل ناء دورالي استحوذ على جانب كبير من المناقشات خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب الأمريكي، وحذر أحد كبار المسؤولين الأمريكيين من أن الجيش الأمريكي قد يواجه عواقب "مهمة" إذا ما سيطرت الصين على الميناء.

وقال الجنرال توماس والدهاوزر، القائد العسكري الأمريكي في إفريقيا، إن السيطرة الصينية على الميناء قد تؤدي إلى فرض قيود على استخدامه، مما قد يؤدي إلى طرق الإمداد بالولايات المتحدة والتوقف عن إعادة التزود بالوقود البحري.

وأضاف والدهاوزر: "إذا سيطر الصينيون على الميناء، فإن العواقب ستكون كبيرة". "عندما نتحدث عن النفوذ والوصول، يعد هذا مثالًا على ضرورة تعديل خطط التحرك، وكيف يجب أن نكون حذرين بينما نمضي قدمًا".

واعترف والدهاوزر في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة "لن تتفوق أبدًا على الصينيين" في جيبوتي ، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الرئيسية، فقد بنت بكين أيضًا مراكز التسوق والملاعب.

ووفق التقرير، يشكل الميناء حالياً نقطة الوصول الرئيسية للقواعد الأمريكية والفرنسية والإيطالية واليابانية في جيبوتي، حيث تمتلك واشنطن قاعدة "كامب ليمونير"، هي موطن لما يقدر بنحو 4000 فرد، بما في ذلك قوات القوات الخاصة المختلفة، وتستخدم كنقطة انطلاق لعمليات الجيش الأمريكي ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط والمحيط الهندي.

ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، وعندما سئل عن الميناء، قال إنه "ليس على علم بالوضع المحدد" ، مضيفًا أن الصين تأمل أن تنظر الولايات المتحدة إلى "التعاون الصيني الأفريقي بطريقة موضوعية وغير متحيزة".

"التمويل الصيني"

وقد رحبت حكومة جيبوتي ، بقيادة الرئيس إسماعيل عمر غيله ، حتى الآن بدور الصين في اقتصاد البلاد، مؤكدة أن موارد الدولة فقيرة للغاية، وأن تنميتها تعتمد على تعظيم موقعها، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للموانئ.

حتى الآن، قدمت الصين للدولة الواقعة في شرق إفريقيا أكثر من 1.4 مليار دولار لتمويل البنية التحتية، أي ما يعادل 75 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفقا لتقرير صدر عام 2018 من مركز تطوير السياسات العالمية.

ويضيف التقرير إن البنك، المملوك بالكامل للدولة ويخضع للقيادة المباشرة لمجلس الدولة الصيني، ولديه تفويض من الحكومة الصينية "لمساعدة الشركات الصينية في تأمين العقود والحصول على الأصول في الخارج".

"التواجد العسكري"

وافتتحت الصين رسميا في جيبوتي أول قاعدة عسكرية خارج حدودها، في أغسطس الماضي، حيث تعد أول قاعدة بحرية للصين خارج حدودها، رغم تأكيدات بكين أنها ليست سوى قاعدة لوجيستية.

ووصف مالكولم ديفيس، المحلل في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي في سيدني، صفقة هامبانتوتا - التي منحت سريلانكا منح الصين عقد إيجار لمدة 99 عامًا على الميناء لخدمة بعض المليارات من الديون المستحقة عليها. بكين - كجزء من "صورة أكبر".

وقال ديفيز لشبكة "سي ان ان": "كلما زادت استثماراتك في مبادرة الحزام والطريق كلما كان الصينيون في وضع يسمح لهم بمحاولات بلدهم التوفيق سياسيا من حيث السياسة" في اشارة الى الطريق الدولي الطموح.

واستكمل: "إذاً أصبحت تعتمد على استثماراتهم وسخاءهم ، وكنت أقل عرضة للانتقاد منهم، ومن الأرجح أن تستوعب مصالحهم بشكل استراتيجي".

وفي جلسة استماع منفصلة الأربعاء أمام لجنة تخصيصات مجلس النواب الأمريكي، اتهم ريتشارد سبنسر، وزير البحرية الأمريكي، بكين بـ "تسليح رأس المال" ، قائلا إن الصين تقدم قروضاً، وليست منحا أو معونة، لتمويل مشاريع البنية التحتية".

وقال سبنسر في إشارة إلى اتفاق ميناء هامبانتوتا في الصين مع سريلانكا: "إذا أخفق المدين في سداد المدفوعات ، يأتي صاحب الأصل ويعيده ويقول: "هذه ملكنا الآن".