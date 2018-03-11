الآلاف يتظاهرون في برشلونة تحت شعار "الجمهورية الآن"

برشلونة (د ب أ)

تظاهر الآف الأشخاص، اليوم الأحد، مجددًا في مدينة برشلونة، للمطالبة بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

ودعت منظمة (ايه إن سي) "الجمعية الوطنية الكتالونية" الانفصالية ذات النفوذ، إلى تنظيم هذه المظاهرة في وقت مبكر من مساء اليوم.

وحملت المسيرة " الجمهورية الآن"، ولوح العديد من الأشخاص بأعلام حركة الاستقلال الكتالونية، ولم يتحدد بعد العدد الدقيق للمشاركين في المظاهرة.

وتطالب منظمة (ايه إن سي) باتفاق الأحزاب الثلاثة المؤيدة لاستقلال كتالونيا، على تشكيل حكومة إقليمية وتأسيس "جمهورية كتالونية" بأسرع ما يمكن.

وكان الانفصاليون تمكنوا من الفوز بالأغلبية في الانتخابات الجديدة التي أجريت في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى غضب الحكومة المركزية في مدريد.

غير أن تشكيل الحكومة الجديدة في كتالونيا متعثر، إذ أن العديد من كبار الساسة إما يقبعون داخل السجن أو فروا إلى الخارج وذلك على خلفية إجراء الاستفتاء المحظور في أكتوبر الماضي، والقرار المترتب على هذا الاستفتاء باستقلال الإقليم، ومن بين هؤلاء الساسة كارليس بوجديمون، الرئيس السابق للإقليم