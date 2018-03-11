"خليجيون في حب مصر" تطالب الشركات الخليجية بتسهيل المشاركة في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - أ ش أ:

أشادت "خليجيون في حب مصر" بجهود المؤسسات الوطنية المصرية والاستعدادات التي تتم من أجل اتمام انتخابات المصريين بالخارج على الوجه الأكمل، مثمنة جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارتي الخارجية والهجرة وروابط واتحادات الجاليات المصرية في دول العالم لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه، أكد الدكتور يوسف العميري مؤسس ورئيس "خليجيون في حب مصر" على أهمية الدور الإيجابي والمشاركة الفاعلة للجاليات المصرية في الخارج وخاصة في دول الخليج ذات الكثافة العالية للكتل التصويتية للمواطنين المصريين، وتوقع "العميري" ان يتجسد مجددا خلال الايام المقبلة شعور المصريين في الخليج بالمسؤولية الوطنية تجاه بلادهم، والمشاركة بفعالية وبصورة تفوق التوقعات في الانتخابات التي ستكون تظاهرة حب لتجديد الثقة في رئيسهم.

وناشد "العميري" الشركات والحكومات في دول الخليج بتيسير عملية مشاركة العاملين المصريين في دول الخليج في الانتخابات الرئاسية المصرية من خلال تسليم المقيمين جوازات سفرهم حتى يتمكنوا من التصويت، موجها نداءه لأصحاب الأعمال تنظيم ساعات العمل بالصورة التي تناسب مشاركتهم في الانتخابات خلال يومي التصويت، موضحا ان "خليجيون في حب مصر" ستعمل من خلال اعضاءها وقياداتها في دول الخليج، بالتنسيق الكامل مع السفارات المصرية في هذه الدول ومندوبي المرشحين واتحادات وروابط الجاليات المصرية، على توفير بعض التسهيلات للمشاركين في انتخابات المصريين في الخارج المقرر إجراؤها أيام 16 و17 و18.

جدير بالذكر أنه يمكن لكل مواطن مصري سيتواجد خارج مصر خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية الحق فى أن يدلى بصوته، سواء كان مقيمًا فى إحدى الدول أو زائرًا أو متواجدًا بشكل عارض، له حق الانتخاب باعتباره أمر منصوص عليه في الدستور طالما أن اسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى.