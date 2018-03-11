مصر تبدأ تجميع دبابات "تي 90" الروسية العام المقبل

القاهرة - (مصراوي):

كشف موقع "مينا ديفينس"، أن روسيا قررت منح مصر ترخيصًا لتجميع الدبابة الروسية "T90S/SK على أراضيها، وذلك مطلع السنة القادمة.

ولفت الموقع المتخصص في الأخبار العسكرية، إلى أنه من المقرر البدء بتجميع الدبابة الروسية المتطورة T90S/SK في الربع الأخير من العام المقبل وذلك بعد أن يتم نقل التكنولوجيا اللازمة من مصنع " UralVagonZavod" الروسي.

كما أوضح الموقع أن على مصر تجميع 400 دبابة، دون أن يتطرق المصدر إلى التفاصيل المتعلقة بالجانب المادي والتكاليف.

يُذكر أنه في مايو 2015 قال أوليج سيينكو رئيس شركة أورال فاغون زافود، بأن الشركة تفاوضت مع الدولة المصرية بخصوص توطين بعض مصانع المُنتجات العسكرية الروسية فى مصر وكذلك الدخول في شراكات مع الشّركات المصرية او الأجنبية العاملة فى مصر، سواءً في مجال تجميع المعدات الحربية أو قطع الغيار.

يشار إلى أن دبابة "T-90" مزودة بأسلحة قوية ونظام حديث للتحكم في النيران، وتتميز بالدروع الآمنة والقابلية العالية للمناورة، كما أن باستطاعتها القتال في جميع ظروف الحرب ليلا ونهارا.