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الحكومة السورية تسيطر على "مديرا" وتعزل الغوطة الشرقية

04:22 م الأحد 11 مارس 2018
الحكومة السورية تسيطر على "مديرا" وتعزل الغوطة الشرقية

دمشق- (د ب أ):

قال مصدر عسكري سوري إن قوات الجيش السوري المتقدمة من محور مديرا في الغوطة الشرقية لدمشق تمكنت من الوصول إلى إدارة المركبات في مدينة حرستا.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) أن "التقاء القوات تحقق نتيجة سيطرة الجيش السوري على بلدة مديرا بشكل كامل بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة وبالتالي تم الفصل بشكل كامل بين مدينة دوما والجزء الجنوبي من الغوطة".

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