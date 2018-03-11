مكسب جديد للمرأة السعودية.. وظيفة أخرى بوزارة العدل

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت وزارة العدل السعودية، الأحد، أنها بدأت استكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات النساء الراغبات في الحصول على رخصة تتيح لهن العمل ببعض مهام "كتّابات العدل".

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الأحد، إن "وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، وجه بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل".

وأكدت مصادر لقناة العربية، أن هناك ثلاث مراحل لقبول المتقدمات، تبدأ بالتحقق من البصمة ومطابقة أصول مستندات المتقدمة لدى كتّابات العدل ثم فحص المستندات من قبل لجنة متخصصة ومطابقتها بالشروط بعد مخاطبة الجهات المعنية، كالخدمة المدنية والتأمينات، وتنتهي بالمقابلة الشخصية التي في حال اجتيازها وموافقة الوزير يتم إصدار الترخيص.

وسيتم عمل "الموثِّق" و"كاتب العدل" في آن واحد وعلى نفس النظام والبيانات، وستكون "للموثق" مطبوعات بمواصفات خاصة معتمدة من قبل الوزارة.

وتسعى السعودية إلى رفع نسبة مشاركة النساء في العمل من 22 بالمائة إلى 30 بالمائة، تطبيقًا لخطة الإصلاح المعروفة بـ"رؤية المملكة 2030" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشهد العام الماضي تولي عدد من السعوديات مناصب قيادية، كان منها تولي سارة السحيمي منصب رئيس إدارة شركة تداول، والأستاذة دلال نمنقاني منصب عميد كلية الطب بجامعة الطائف، لتكون أول سعودية تتولى مثل هذا المنصب.

فضلًا عن تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، في خطوة نادرة، ضمن سلسلة الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي نهاية فبراير. وفي سبتمبر الماضي، عُيّنت الخبيرة الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية فاطمة باعشن، متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، لتُصبح أول سعودية تشغل ذلك المنصب.

كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في سبتمبر الماضي، قرارًا يقضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، ما اعتبر تحولًا جوهريًا في سياسة المملكة الإصلاحية. ومن المُقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في يونيو المقبل.

كانت وزارة العدل السعودية أعلنت، في يناير الماضي، عن توظيف 300 امرأة في 4 مجالات وظيفية. وبموجب ذلك، ستعمل السعوديات، رسميًا، للمرة الأولى في تاريخ وزارة العدل، في وظائف نسوية شاغرة، بالمرتبة الثامنة، بمسمى "باحثة اجتماعية، وباحثة شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة إدارية"، عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.

كما أعلنت المديرية العامة السعودية للجوازات، نهاية الشهر نفسه، عن توافر وظائف شاغرة عدة لرتبة "جندي جوازات" مخصصة للنساء، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تجنيدهنّ في جوازات المطارات والمنافذ البرية.