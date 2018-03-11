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وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارة رسمية لسلطنة عمان

04:18 م الأحد 11 مارس 2018
وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارة رسمية لسلطنة عمان

وزير الدفاع الأمريكي

مسقط- أ ش أ:

وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلي سلطنة عمان، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وكان في استقبال وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له لدى وصوله قاعدة "السيب" الجوية، العميد الركن صالح بن أحمد الهنائي رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والسفير الأمريكي المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة السلطنة بواشنطن، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط.

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عمان وزير الدفاع الأمريكي الولايات المتحدة

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