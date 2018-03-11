بعد حملتها الأولى.. إنشاء إدارات "للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد" بالسعودية

القاهرة- مصراوي:

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة السعودية في بيان، الأحد، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بإنشاء إدارات متخصصة "للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد".

ونقل البيان عن النائب العام في السعودية، الشيخ سعود المعجب، قوله إن هذه الخطوة تستهدف "المزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد".

وأطلقت السعودية حملة لمكافحة الفساد، نوفمبر الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، اعتقلت على إثرها مئات الوزراء والأمراء والمسؤولين وأبرزهم، الملياردير الوليد بن طلال، موجّهة إليهم تهم بالفساد والرشاوى وغسل الأموال، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة الرياض.

وانتهت الحملة نهاية يناير الماضي، بعد الإفراج عن "مُحتجزي الريتز" تِباعًا بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات، تجاوزت قيمتها 400 مليار ريال سعودي (ما يُعادل 107 مليار دولار أمريكي). وشملت عقارات وأصول وشركات وأوراق مالية.