المتحدثة باسم الخارجية الروسية تكشف عن تعرضها للتحرش الجنسي

كشفت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية السبت أنها كانت عرضة للتحرش الجنسي من النائب ليونيد سلوتسكي الذي سبق أن اتهمته عدة صحافيات روسيات بالتهمة ذاتها.

وقالت المتحدثة لقناة ان تي في الروسية بعد استجوابها بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي ضد النائب، إنه في سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا "بدأ ليونيد في المطعم بقول أشياء لم استسغها بالمرة".

وأضافت "تفاجأت برؤية أن من كانوا حاضرين لم يقولوا شيئا حينها ولم يدعموني " موضحة أن الوقائع تعود إلى خمس سنوات "عندما لم تكن شخصية معروفة".

وتابعت "أعارض تماما أولئك الذين يقولون، دعنا من هذا، هذه أشياء مختلقة" داعية ضحايا التحرش الجنسي من النساء إلى "كشف الأمر الآن وهنا".

واتهمت 4 صحافيات 3 منهن بوجوه مكشوفة، في الأسابيع الأخيرة النائب ليونيد سلوتسكي الذي يرأس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان بأنه تحرش بهن جنسيا خصوصا من خلال تعاليق ذات طابع جنسي أو بالسعي لإجبارهن على تقبيله.

وبعد أن ندد بها قائلا"استفزاز حقير وهابط" ثم أشاد بأن هذه الاتهامات "عززت سلطته"، أقدم ليونيد سلوتسكي (50 عاما) الخميس للمرة الأولى على الاعتذار من الضحايا.

وكتب على فيسبوك "إلى كل اللواتي تسببت لهن عن قصد أو غير قصد في قلق، أطلب منهن أن تسامحنني، لم أكن أفعل ذلك بقصد عدواني".