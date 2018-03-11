رئيس الصين يأمل في انعقاد اللقاء بين ترامب وكيم في أقرب وقت

بكين (د ب أ)

نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، عن رئيس الصين، شي جين بينج، قوله إنه يريد إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، في أقرب وقت ممكن.

وفي مكالمة هاتفية مع دونالد ترامب، قال شي للرئيس الأمريكي إنه يأمل في أن يظهر الجانبان نوايا حسنة ويمتنعان عن القيام بأي شيء قد يعرقل تحسين الوضع في شبه الجزيرة الكورية طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتحدث الزعيمان بعد الإعلان عن موافقة ترامب على لقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، على الرغم من أنه لم يتم تحديد مكان ولا موعد عقد اللقاء بعد.

وإذا عقد الاجتماع، ستكون المرة الاولى التي يلتقي فيها رئيس أمريكي قائم على رأس عمله مع زعيم للدولة المعزولة، ويمكن أن يمثل تقدما مفاجئا في جهود مستمرة منذ عقود لإحياء السلام في المنطقة.

وقال شي "أعتقد أنه طالما تمسكت جميع الاطراف بالاتجاه العام للتسوية السياسية والدبلوماسية، من المؤكد أننا سندفع قضية شبه الجزيرة الكورية في الاتجاه الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي".

وجاءت دعوة كيم لترامب في أعقاب سلسلة من الجهود الدبلوماسية التي تركزت حول مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونج تشانج الشهر الماضي.

وقال ترامب اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه تحدث في مكالمة هاتفية "مطولة" مع شي بشأن الاجتماع المزمع مع كيم.

وأضاف: "أخبرني الرئيس شي أنه يقدّر جهود الولايات المتحدة في العمل على حل المشكلة دبلوماسياً بدلاً من اللجوء إلى البديل المشؤوم.. الصين تستمر في التعاون!".

وتحدث ترامب عن اتصال منفصل مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي وصفه بأنه "متحمس جدا بشأن المحادثات مع كوريا الشمالية".

وكتب ترامب أن كوريا الشمالية امتنعت عن إجراء تجارب صاروخية منذ 28 نوفمبر، وقال إن بيونج يانج "وعدت بعدم القيام بذلك من خلال اجتماعاتنا. أعتقد أنها ستفي بهذا الالتزام!".