ترامب: دول الاتحاد الأوروبي تتعامل معنا بشكل سيء للغاية بشأن التجارة

واشنطن (د ب أ)

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " يقول إن أعضاء الاتحاد الأوروبي "دول مدهشة تعامل الولايات المتحدة بشكل سيء للغاية فيما يتعلق بالتجارة".

وأضاف أنه إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي قلقة بشأن الرسوم الجمركية المخطط لها على الصلب والألومنيوم الواردة إلى الولايات المتحدة، فينبغي عليها أن تسقط حواجزها أمام المنتجات الأمريكية.

وقال: "إذا أسقطوا حواجزهم وتعريفاتهم الجمركية المرعبة على المنتجات الأمريكية ، فسوف نسقط كذلك حواجزنا".

وأضاف: "إن لم يكن ،سنفرض ضرائب على السيارات ، وهلم جرا . هكذا العدل!".