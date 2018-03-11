أكثر الكلمات إنتشاراً

يوم الشهيد محمد صلاح انتخابات الرئاسة شهادة أمان العملية الشاملة 2018

ترامب: دول الاتحاد الأوروبي تتعامل معنا بشكل سيء للغاية بشأن التجارة

12:02 ص الأحد 11 مارس 2018
ترامب: دول الاتحاد الأوروبي تتعامل معنا بشكل سيء للغاية بشأن التجارة

واشنطن (د ب أ)

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " يقول إن أعضاء الاتحاد الأوروبي "دول مدهشة تعامل الولايات المتحدة بشكل سيء للغاية فيما يتعلق بالتجارة".

وأضاف أنه إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي قلقة بشأن الرسوم الجمركية المخطط لها على الصلب والألومنيوم الواردة إلى الولايات المتحدة، فينبغي عليها أن تسقط حواجزها أمام المنتجات الأمريكية.

وقال: "إذا أسقطوا حواجزهم وتعريفاتهم الجمركية المرعبة على المنتجات الأمريكية ، فسوف نسقط كذلك حواجزنا".

وأضاف: "إن لم يكن ،سنفرض ضرائب على السيارات ، وهلم جرا . هكذا العدل!".

دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي التعاملات التجارية الرئيس الأمريكي

الخبر التالى:

رئيس الصين يأمل في انعقاد اللقاء بين ترامب وكيم في أقرب وقت

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان