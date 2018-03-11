حول العالم في 24 ساعة: ماكرون في زيارة رسمية إلى الهند

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تتصدر قضايا التجارة والأمن والمناخ، بما في ذلك قمة رئيسية حول الطاقة الشمسية، جدول أعمال الزيارة الرسمية الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهند، فيما قُتل 14 مسلحًا من عناصر حركة طالبان وأصيب 12 آخرون، في غارات جوية شنتها طائرات الجيش في إقليم هلمند، جنوب أفغانستان، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يلغي برنامجه في نيروبي بسبب وعكة صحية، كل هذه الأحداث وغيرها نتعرف عليها عبر الصفحات التالية.