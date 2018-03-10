"البحرية التونسية" تنقذ 10 مهاجرين غير شرعيين من الغرق

تونس (أ ش أ)

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني التونسية العقيد بلحسن الوسلاتي، اليوم السبت، بأن وحدة تابعة للقوات البحرية أنقذت مساء اليوم 10 تونسيين، من بينهم طفل عمره 8 سنوات ، كانوا بصدد محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية نحو إيطاليا، وذلك على بعد 150 كلم من سواحل جزيرة جربة (جنوب شرق).

وحول ملابسات الحادثة أوضح العقيد الوسلاتي -وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - أنه إثر تلقي معلومات عن وجود قارب يقل تونسيين في عملية هجرة غير شرعية، كانوا يواجهون صعوبات في عرض البحر، وتم توجيه وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية والتي قامت بالتدخل لصالحهم وإقناعهم بالعدول عن المغامرة ، وتم نقلهم إلى ميناء جرجيس.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الوحدات الأمنية بالموقع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم.