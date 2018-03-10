مسؤولة أوروبية: لا انفراجة في محادثات الرسوم الجمركية مع أمريكا

بروكسل (د ب أ)

قالت مفوضة الشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، إن المناقشات التجارية مع الولايات المتحدة، لم تؤد إلى الخروج بصورة واضحة بشأن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت مالمستروم على تويتر: "يجب أن يتم استثناء الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أنه شريك أمني وتجاري وثيق للولايات المتحدة، من الإجراءات المعلن عنها. ومع ذلك لا يوجد أي وضوح فوري بشأن الإعفاء من الإجراء الأمريكي، لذلك ستستمر المناقشات الأسبوع المقبل".

وقالت المسؤولة الأوروبية إن مناقشاتها مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر كانت "صريحة".