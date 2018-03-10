ترامب في أمريكا الجنوبية الشهر المقبل للمرة الأولى منذ توليه منصبه

واشنطن (أ ش أ)

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى جمهورية البيرو، أبريل المقبل، لحضور قمة الأمريكتين في أول زيارة له إلى القارة الأمريكية الجنوبية منذ توليه الرئاسة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان، إن ترامب من المقرر أن يلتقي رئيس البيرو بيدرو بابلو كوشينسكي، ثم يغادر بعد حضوره القمة إلى كولومبيا، حسب ما نقل الموقع الإكلتروني لمجلة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشارت ساندرز إلى أن رحلة ترامب تظهر عزمه على تعميق الروابط التاريخية بين الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وتعزيز الالتزام المشترك بتحسين الأمن والرخاء من أجل شعوب الأمريكيتين.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الثامنة لقمة الأمريكتين في ليما عاصمة البيرو يومي 13 و14 ابريل المقبل. وتجمع القمة 35 من قادة دول الأمريكتين لمناقشة القضايا السياسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.