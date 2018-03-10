استطلاع: 85.5% من اليابانيين يعتقدون أن بلادهم معرضة لحرب أخرى

طوكيو (أ ش أ)

كشف استطلاع رأى أجرته الحكومة اليابانية عن تخوف الغالبية العظمى من اليابانيين من تعرض البلاد لمخاطر التورط في حرب أخرى.

وكشف الاستطلاع، الذي نشرت الحكومة اليابانية نتائجه اليوم السبت، أن 5ر85% من اليابانيين المشمولين بالاستطلاع يعتقدون أن بلادهم معرضة لخطر التورط في حرب أخرى، بحسب ما نشرت صحيفة "جابان تايمز" على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أُجرى على ثلاثة اَلاف شخص من يوم 11 إلى 21 يناير الماضي من جانب مجلس الوزراء الياباني، لوأن ذلك كان قبل موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول، على دعوة نظيره الكوري الشمالي كيم يونج أون لعقد قمة ثنائية غير مسبوقة بحلول شهر مايو القادم.

ووفقا للاستطلاع نفسه، يلقي 2ر18% من المشاركين باللوم على قدرة الدفاع الذاتي غير الكافية لليابان، بينما ألقى 4ر16% منهم باللائمة على المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة، في حين قال 7ر10% إنهم لا يرون إلا القليل من خطر انخراط اليابان في الحرب.

وازدادت، خلال الأشهر الأخيرة، حدة التوترات الإقليمية بسبب تسارع خطى برامج بيونج يانج النووية والصاروخية التي تبعتها سلسلة من العقوبات الأمريكية والأممية على كوريا الشمالية.