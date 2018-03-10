البيت الأبيض: ترامب وماكرون يدينان الأوضاع في الغوطة الشرقية هاتفيًا

واشنطن (أ ش أ)

كشف البيت الأبيض، أن كلا الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعربا - في اتصال هاتفي - عن إدانتهما الحازمة للأوضاع الراهنة في الغوطة الشرقية بسوريا.

وقال البيت الأبيض في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم السبت، إن القوات السورية التابعة للرئيس السوري بشار الأسد وخاصة في غوطة دمشق الشرقية تقوم بما اسماه "تصرفات وحشية"، مشيرا إلى أن الرئيسين استنكرا دعم روسيا وإيران للحكومة السورية.

وفي سياق آخر، كشف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أكد لنظيره الفرنسي خلال الاتصال الهاتفي ، أن قراره بشأن الرسوم الجمركية نضج منذ زمان ويخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ثم بحثا حلولا بديلة لمشاكل واشنطن في هذا المجال .

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أشاد باتفاق الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على عقد لقاء شخصي قبل نهاية الربيع.