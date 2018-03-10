الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة الوضع في القرم والانتخابات الروسية

كييف (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "أوكرينفورم"، اليوم السبت، أن مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة قضية شبه جزيرة القرم وانتخابات الرئاسة الروسية المقبلة.

وقالت الوكالة إن مجلس الشئون الخارجية سيناقش، في جلسة عادية له، في الـ19 من مارس الجاري، الوضع في أوكرانيا، لاسيما عملية الإصلاح هناك، بمناسبة إجراء انتخابات الرئاسة الروسية.

وجاء في تقرير لمجلس الشئون الخارجية، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتبادلون الآراء بشأن أوكرانيا، وأن المفوضة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني ستبلغ الوزراء بشأن زيارتها لكييف في الفترة من 11-12 مارس.