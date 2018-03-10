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"تاس": بدء اقتراع مبكر لانتخابات الرئاسة الروسية في فلوريدا

06:44 م السبت 10 مارس 2018
"تاس": بدء اقتراع مبكر لانتخابات الرئاسة الروسية في فلوريدا

الرئيس فلاديمير بوتين

موسكو (أ ش أ)

أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة اليوم السبت، بدء اقتراع مبكر للانتخابات الرئاسية الروسية في مقر المركز العام الروسي - الأمريكي بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن السفارة الروسية إفادتها، بأن الاقتراع بدأ الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وسينتهي عند الساعة الرابعة عصرا.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في الداخل والخارج في 18 مارس الجاري، حيث ستقام مراكز للاقتراع في سفارة روسيا بالولايات المتحدة في واشنطن، وقنصلياتها العامة في كل من (نيويورك، سياتل، واشنطن، هيوستن، وتكساس).

ويخوض الانتخابات الروسية 8 مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، والذي يخوض الانتخابات كمرشح مستقل.

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير بوتين روسيا امريكا انتخابات الرئاسة الروسية

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