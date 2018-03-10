مقتل 10 مسلحين في عمليات أمنية جنوبي أفغانستان

هلمند، أفغانستان (د ب أ)

ذكرت مديرية الامن الوطني (الاستخبارات الافغانية) أن عشرة مسلحين على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرين، خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم السبت.

وجاء في بيان اصدرته المديرية إنه تم تنفيذ العملية في منطقة "خوشكابا" بمدينة لاشكارجاه بإقليم هلمند.

وأضافت المديرية أنه تم اعتقال ثمانية مسلحين آخرين.

وخلال العملية، استولت القوات الأمنية على أسلحة ومواد متفجرة خاصة بالمتمردين، من بين ذلك سترات انتحارية وسيارة مفخخة، طبقا لما ذكرته المديرية في البيان.

وتم تدمير مخابئ المتمردين أيضا في العملية.

وفي الوقت نفسه، استولت قوات مديرية الامن الوطني الافغانية على مجموعة من الاسلحة في عمليات منفصلة في إقليم باكتيكا.

ولم يتوافر المزيد من التفاصيل بشأن العملية أو الجماعة التي ينتمي إليها المسلحون، غير أن القوات الأفغانية تخوض معارك ضد حركة طالبان وداعش في البلاد.