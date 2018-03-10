البنتاجون: إقامة عرض عسكري بواشنطن في 11 نوفمبر القادم

واشنطن- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم السبت أنه سيتم إجراء عرض عسكري بواشنطن في 11 نوفمبر القادم، بالتزامن مع إحياء ذكرى قدامى المحاربين.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن الوزارة قولها إن هذا العرض مستوحى من العرض العسكري الفرنسي الذي ينظم في 14 يوليو وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر عن الرغبة بإجرائه.. وسيركز العرض على إسهامات قدامى المحاربين منذ حرب الاستقلال وحرب عام 1812 حتى اليوم، مع التشديد على ثمن الحرية.

وينبغي أن يتم تنفيذ العرض العسكري ما بين البيت الأبيض والكابيتول - المفصولون بخط مستقيم يبلغ 1،8 كلم - وسيضم ممثلي جمعيات محاربين قدامى. وسيجلس البعض منهم بجانب ترامب على منصة رسمية في الكابيتول، كما سيتم تسيير مركبات خلال العرض ولكن لن تكون هناك دبابات وذلك بهدف تجنب الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية، على أن يكون الختام بعرض جوي، وسيشكل العرض أيضا تكريما للنساء اللواتي يخدمن في الجيش منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي فبراير الماضي، أعلن البيت الأبيض أن ترامب أمر البنتاجون بتنظيم عرض عسكري لإظهار القوة العسكرية للولايات المتحدة، في قرار يسعى من خلاله أيضا لإبراز دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة.