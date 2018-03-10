مقتل مسلح و3 نساء بدار للمحاربين القدامى بكاليفورنيا

واشنطن- (أ ش أ):

قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاث نساء ومسلحا احتجزهن رهائن في دار للمحاربين القدامى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عثر عليهم قتلى.

وذكرت دائرة مأمور مقاطعة (نابا) التي تقع على بعد نحو 50 ميلا شمال شرقي سان فرانسيسكو- حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - أن رجلا يرتدي درعا ويحمل سلاحا رشاشا دخل إلى دار (يونتفيل) للعجزة وأطلق من 15 الى 30 رصاصة على الأقل.

وفي وقت لاحق، قال سناتور بولاية كاليفورنيا للصحفيين إن المسلح كان عضوا في "باثواي هوم"وهو برنامج للمحاربين القدامى الذين يعانون من إجهاد ما بعد الصدمة وإن الضحايا يعتقد أنهن من العاملات في الدار.

وتقع الدار على بعد نحو ساعة من مدينة سان فرانسيسكو، وكان قد تم إخلاء المناطق المحيطة عندما كان المسلح داخل الدار ويحتجز الرهائن.