ترامب: صفقة كوريا الشمالية "في طور الإعداد"

واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن صفقة محتملة مع كوريا الشمالية "في طور الإعداد".

وكتب ترامب على تويتر: "الصفقة مع كوريا الشمالية في طور الإعداد، وستكون، إذا اكتملت، صفقة جيدة جدا للعالم"، في إشارة على ما يبدو إلى تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية.

وأضاف "سيتم تحديد الوقت والمكان".