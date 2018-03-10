قضايا المناخ والأمن والتجارة تتصدر جدول أعمال زيارة ماكرون للهند

نيودلهي- (د ب أ):

تتصدر قضايا التجارة والأمن والمناخ، بما في ذلك قمة رئيسية حول الطاقة الشمسية، جدول أعمال الزيارة الرسمية الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهند.

ومن المقرر أن يعقد ماكرون الذي وصل إلى نيودلهي مساء الجمعة محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم السبت، ومن المرجح توقيع عدد من الاتفاقيات.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الهندية إنه إلى جانب التعاون النووي المدني ومكافحة تغير المناخ فإن توسيع العلاقات التجارية والأمنية ومبيعات الدفاع ستكون الموضوعات الرئيسية في المحادثات.

وفي عام 2016 ، وقعت الهند صفقة لشراء 36 طائرة مقاتلة فرنسية الصنع من طراز رافال، ويتطلع مصنعها، داسو، إلى المزيد من المبيعات.وقبل الزيارة، قال ماكرون إنه يريد أن تحل فرنسا محل بريطانيا كبوابة للهند إلى أوروبا.

وقال ماكرون لمجلة "الهند توداي" في مقابلة "شريككم التاريخي في أوروبا كان المملكة المتحدة، وأريد أن تصبح فرنسا الشريك الجديد."

وذكرت وسائل إعلام هندية أن باريس قد تعلن عن خطط للسماح للبحرية الهندية باستخدام القواعد الفرنسية في جنوب المحيط الهندي ، وسط تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.

ويوم الأحد، يشارك مودي وماكرون في رئاسة المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي سيحضره وفود رفيعة المستوى من أكثر من 25 دولة.

وأطلقت الهند وفرنسا التحالف بهدف تعزيز الطاقة الشمسية على هامش قمة المناخ في باريس.

ويزور ماكرون، الذي ترافقه زوجته بريجيت، تاج محل ، في وقت لاحق يوم الأحد. كما تهدف الهند وفرنسا إلى تعزيز التجارة أثناء زيارة ماكرون.

وبلغت قيمة التجارة الثنائية نحو 11 مليار دولار في عام 2017، وتعد فرنسا من بين كبار المستثمرين في الهند.