عباس يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطاري البحيرة

رام الله - (أ ش أ)

بعث الرئيس الفلسطينى محمود عباس ببرقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس فى ضحايا تصادم القطارين الذي وقع في محافظة البحيرة.

وقال الرئيس في برقية التعزية "تلقينا ببالغ التأثر نبأ حادث تصادم القطارين المؤسف، الذي وقع في محافظة البحيرة، وأدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين من أبناء الشعب المصري الشقيق".

وتقدم الرئيس عباس، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصيا، ومن خلال الرئيس السيسي، للحكومة والشعب المصري وللعائلات الثكلى، بأحر التعازي القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما تمنى أن يديم الله على الرئيس السيسي موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ومصر وشعبها بكل خير واستقرار وسلام.