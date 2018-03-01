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مقتل 27 شخصًا جراء أعمال عنف شرقي الكونغو

05:57 م الخميس 01 مارس 2018
مقتل 27 شخصًا جراء أعمال عنف شرقي الكونغو

أرشيفية

جوما (د ب أ)

لقي 27 شخصا على الأقل حتفهم، خلال هجمات شنتها جماعة متمردة في مقاطعة نورث كيفو شرقي الكونغو منذ مطلع الأسبوع الجاري، وفقا لما ذكرته السلطات اليوم الخميس.

وقال هوب سابيني، نائب حاكم المقاطعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ميليشيات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا هاجمت عدة قرى في منطقة روتشورو على مدى عدة أيام. وأضاف أن 19 مدنيا قتلوا بالإضافة إلى ثمانية متمردين.

يشار إلى أن معظم أفراد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا من المقاتلين الهوتو الروانديين، الذين تتهمهم منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات أخرى بتنفيذ عمليات قتل وتشويه بقطع الأعضاء للأحياء والموتى واغتصاب.

وتنشط العديد من الميليشيات والجماعات المتمردة في مقاطعتي نورث كيفو وساوث كيفو المضطربتين.

وبينما تنشب بعض هذه الصراعات لأسباب عرقية، يتعلق الكثير منها أيضا بالسيطرة على الموارد المعدنية الطبيعية المربحة في البلاد.

جماعة متمردة مقاطعة نورث كيفو الكونغو ميليشيات القوات الديمقراطية

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