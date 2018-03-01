الأمم المتحدة في ليبيا توثق مقتل وإصابة 146 شخصا خلال فبراير

جنيف (أ ش أ)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها وثقت خلال شهر فبراير 2018 وقوع 146 من الضحايا في صفوف المدنيين منها 13 حالة وفاة و133 حالة إصابة بجروح وذلك خلال الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا.

وأوضحت البعثة في تقرير اليوم الخميس وزع في جنيف أن الضحايا كان بينهم تسعة رجال وامرأتين وفتاة واحدة وطفل واحد لقوا حتفهم فيما أصيب 119 رجلا وست نساء وسبعة صبية وفتاة واحدة بجروح.

وأشار تقرير البعثة إلى أن معظم الخسائر كانت في صفوف المدنيين بسبب انفجار عبوات ناسفة يدوية الصنع (حالة وفاة واحدة و116 حالة إصابة بجروح) ثم بسبب إطلاق النار (7 حالات وفيات و8 حالات إصابة بجروح) ثم المتفجرات من مخلفات الحرب (حالتا وفاة و6 حالات إصابة بجروح) والقصف (3 حالات وفاة و3 حالات إصابة بجروح).

وذكرت البعثة الأممية أنها وثقت وقوع إصابات بين صفوف المدنيين في بنغازي (4 حالات وفاة و122 حالة إصابة بجروح) وسبها (6 حالات وفاة و9 حالات إصابة بجروح) وورشفانة (حالتا وفاة وحالتا إصابة بجروح) والزاوية (حالة وفاة واحدة) كما وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقوع 7 إصابات أخرى ناجمة عن انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات على القانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك في الزاوية وبنغازي ودرنة وطرابلس وسبها.