ميستورا يطالب بتنفيذ كامل لوقف إطلاق النار في سوريا

جنيف (د ب أ)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، إن المنظمة الدولية تطالب بتنفيذ وقف كامل لإطلاق النار في سوريا، مشددا على أنها لا تقبل بهدنات روسيا القصيرة في منطقة الغوطة الشرقية.

وقال دي ميستورا: "نحن سنستمر في المطالبة بذلك إلى أن نشعر الإعياء".

وقال: "ليس لدينا رفاهية التخلي" عن 400 ألف مدني في المنطقة المحاصرة التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة بالقرب من دمشق.

وتحاصر القوات الحكومية السورية الغوطة الشرقية منذ أكثر من أربع سنوات. ويدعم الجيش الروسي الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية.

وقال يان إيجلاند، مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى سوريا، إن الهدنات الروسية أحادية الجانب لمدة خمس ساعات لا ترقى إلى مستوى الهدنة في أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوما التي يطالب بها مجلس الأمن الدولي.

وانتقد إيجلاند أن مساحة الوقت اليومية الحالية قصيرة للغاية جدا بحيث لا تسمح بإيصال المساعدات وعمليات الإجلاء الطبي بشكل كاف.

وقال: "لا أحد من الفاعلين في المجال الإنساني يرى أن الساعات الخمس كافية".

وقال إنه لم تستخدم أي منظمة إنسانية حتى الآن الممرات الإنسانية التي حددتها روسيا حتى الآن. وتقول موسكو إن ذلك بسبب تواصل القصف من جانب مقاتلي المعارضة.

وقال المبعوث الإنساني إن أي هدنة ناجحة تستلزم التفاوض عليها من جانب الحكومة السورية والمعارضة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تقوم حاليا بأي دور في ظل الهدنات الروسية.

وفي إشارة إيجابية، قال إيجلاند إن الحكومة السورية يبدو أنها تقترب من السماح لقافلة مساعدات بدخول بلدة دوما التي يسيطر عليها المعارضة في الغوطة الشرقية.