وزير الدفاع الروسي: طائرتا "سوخوي-57" كانتا في سوريا وعادتا إلى البلاد

موسكو (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن مقاتلتين من الجيل الخامس "سوخوي -57" كانتا في سوريا فعلا، لكن ليومين فقط حيث عادتا إلى روسيا قبل أسبوع.

وقال شويجو - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - :"أشعر بالاستغراب من أنه تم ملاحظة وجود هاتين الطائرتين في سوريا، لقد كانتا هناك ليومين فقط، وخلال هذه الفترة نفذت برامج التجارب بما في ذلك التجارب القتالية".

وأضاف : "يمكنني التأكيد أن التجارب جرت بشكل ناجح، وقد عادت الطائرتين إلى روسيا قبل أسبوع".

وأعرب عن أمله في انتهاء دورة التجارب لطائرات "سوخوي - 57" خلال العام الجاري، مؤكدا أن هذا سيكون مفاجئة أخرى لزملائنا.. ونفى شويجو صحة صور الطائرتين "سوخوي-57"، التي نشرتها وسائل الإعلام في وقت سابق.

من ناحية أخرى وصف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي - الذي يتم إنشاؤه في بولندا ورومانيا وألاسكا والمخطط نشره في كوريا الجنوبية واليابان - بـ"المظلة المثقوبة".

وقال شويجو- في تصريحات اليوم الخميس، تعليقا على كلمة الرئيس بوتين إلى (الجمعية الفيدرالية) - "لا أدري، لماذا كل هذه الأموال للحصول على هذه (المظلة)"، مضيفا أن الأسلحة الحديثة التي طورتها روسيا ستساهم في منع انجرار البلاد إلى سباق التسلح، وستساهم في ضمان أمن وحماية سيادة دولتنا لسنوات عديدة.

وأكد أن الأسلحة الحديثة التي طورتها روسيا ستحمي سيادة دولتنا لعقود طويلة للأمام، مشيرا إلى أن روسيا تمكنت من تطوير سلاح أكثر حداثة وتقدم لعقود.