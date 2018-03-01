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إرهابي يسلم نفسه للجيش جنوبي الجزائر

05:15 م الخميس 01 مارس 2018
إرهابي يسلم نفسه للجيش جنوبي الجزائر

ارشيفية

الجزائر (د ب أ)

سلم إرهابي نفسه اليوم الخميس للسلطات العسكرية الجزائرية بولاية تمنراست، اقصى جنوب البلاد.

واوضحت وزارة الدفاع الوطني في موقعها الرسمي على الانترنت اليوم، أن الأمر يتعلق بالمسمى "م. إسماعيل" المكنى "أبو تماغيل" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 2014.

واشار المصدر، إلى ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وخزنة ذخيرة مملوءة كانت بحوزة " أبو تماغيل".

كان 5 إرهابيين سلموا انفسهم لقوات الجيش بنفس المنطقة في فبراير الماضي، ومثلهم في يناير 2018.

من جهة أخرى، دمرت مفرزة للجيش لغما تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط، أمس الأربعاء، بولاية البويرة شمالي العاصمة الجزائر.

إرهاب الجماعات الإرهابية الجزائر الجيش الجزائري

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