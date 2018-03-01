مصدر أمني عراقي: مقتل 4 دواعش جنوب الموصل

الموصل (د ب أ)

أفاد الناطق باسم قيادة شرطة نينوى النقيب احمد العبيدي اليوم الخميس، بمقتل أربعة دواعش في هجوم شنه عناصر التنظيم جنوب شرق الموصل 400كلم شمال بغداد.

وقال العبيدي إن "القوات الامنية قتلت اربعة دواعش اثناء صدهم لهجوم شنه التنظيم على مدخل قضاء مخمور 60 كلم جنوب شرق الموصل".

واضاف العبيدي ان "القوات الامنية سارعت على الفور بتطويق القضاء الذي يخضع لسيطرة القوات العراقية بالكامل، وشنت حملة مداهمة وتفتيش للبحث عن عناصر داعش والخلايا النائمة داخل القضاء".

كانت القوات الامنية صدت عدة هجمات لداعش خلال الاسبوعين الماضيين، وقتلت نحو عشرة دواعش بعمليات مختلفة جنوب شرق الموصل.