وكالات: روسيا تقول إن الدرع الصاروخي لحلف الناتو به ثغرات

موسكو (رويترز)

ذكرت وكالات أنباء روسية إن وزير الدفاع سيرجي شويجو قال يوم الخميس إن أجزاء من نظام الدفاع الصاروخي الذي نشره حلف شمال الأطلسي في بولندا ورومانيا وألاسكا يشبه "مظلة بها ثقوب"، حسبما نقلت وكالة رويترز.

ونقلت انترفاكس عن شويجو قوله "اتضح أن المظلة المضادة للصواريخ بها ثقوب".

وأضاف شويجو أن الثغرات ظهرت بعد أن كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن مجموعة من الأسلحة النووية الروسية الجديدة يوم الخميس.

ونقلت الوكالات عن شويجو قوله إن دول حلف شمال الأطلسي تحاول جر روسيا إلى سباق تسلح جديد لكن الأسلحة النووية الجديدة ستساعد في تجنب هذا السيناريو.