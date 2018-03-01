"سعيد وسيمبا".. أسدان نجيا من الصراع في سوريا

نجا الأسدان "سعيد _ سيمبا" من الصراع في سوريا، حيث وصلا إلي الأردن قبل نقلهما إلي ملجأ آمن في جنوب إفريقيا عبر قطر، بحسب صيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وألقت مأساة الحرب السورية بظلالها علي الحيوانات البرية، والتي دفعت مجموعات من مناصري حقوق الحيوان، التي تعنى بحماية الحيوانات في أماكن الصراعات المسلحة بالتدخل؛ لإنقاء الحيوانات في سوريا.

ونُقل الأسدان إلي محمية في الأردن، حيث تعافوا من الصدمات الجسدية والنفسية بحسب وصف الصحيفة البريطانية، بعد تلقي الرعاية الطبية وعودة الوزن الطبيعي، باتباع نظام غذائي ثابت.

وأنقذت مجموعات حقوق الحيوان الأسدان عام 2017 من حدائق حيوان في حلب بسوريا، بعد ان تعرضت معظم الحيوانات للقتل.

يذكر ان منظمة "فور بوز" النمساوية تمكنت، من نقل 13 حيواناً من الأسود والنمور والضباع والدببة، من حديقة ريف حلب إلي ولاية "بروصا" التركية، لتقديم العلاج المناسب، تمهيدا لنقلهم إلي ملاجيء في بلدان أخري تابعة للمنظمة.