منظمة عالمية: الإشعاع في فوكوشيما اليابانية أكثر من المسموح بـ 100 مرة

طوكيو-(د ب أ):

أظهرت دراسة أجراها فرع منظمة جرينبيس في اليابان بالمناطق القريبة من محطة فوكوشيما داييتشى النووية التي تأثرت بشدة جراء زلزال عنيف قبل أعوام، اليوم الخميس، أن مستويات الإشعاع هناك تزيد بمقدار 100 مرة على الحد الدولي المسموح به للتعرض للإشعاع.

وأشارت المنظمة البيئية العالمية إلى أن ارتفاع مستويات الإشعاع في قرية إيتات ومدينة نامي يشكل خطرا كبيرا على العائدين الذين تم اجلاؤهم حتى عام 2050 على الأقل بل والقرن القادم.

وتعرضت المحطة التي تشغلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية لانصهار ثلاثي بعد أن ضربها زلزال قوي وما أعقبه من موجات تسونامي في آذار/مارس 2011 .