عاصفة ثلجية محتملة تُلغي 170 رحلة جوية في اليابان

طوكيو-(د ب أ):

ألغت السلطات اليابانية حوالى 170 رحلة جوية، وأكثر من 100 رحلة قطار، اليوم الخميس حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من عاصفة ثلجية وثلوج كثيفة ورياح عاتية تجتاح البلاد.

وذكرت صحيفة "هوكايدو شيمبون" أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية توقعت نظاما للضغط المنخفض من شأنه جلب عاصفة ثلجية إلى جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد، ومن ثم تم إلغاء 105 رحلات قطار وعشرات الرحلات الجوية.

ومن المتوقع أن تسقط ثلوج بكثافة تصل إلى 70 سنتيمترا في هوكايدو بحلول صباح غد الجمعة وتصل إلى 50 سنتيمترا في شمال شرق اليابان، وفقا لما ذكرته الهيئة.

وأضافت الهيئة أن العاصفة يمكن أن تولد موجات مد تصل إلى 8 أمتار في شمال ووسط اليابان وزوابع تصل سرعتها القصوى إلى 144 كيلومترا في الساعة.

يذكر أن اليابان تعرضت لعدد من العواصف الثلجية هذا الشتاء حيث قتل أكثر من 10 أشخاص هذا الشهر.

وضربت ثلوج هي الأثقل منذ أربع سنوات العاصمة طوكيو في أواخر يناير مما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص وأكثر من 700 حادث مروري.