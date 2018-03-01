لجنة برلمانية تعتزم عقد جلسة بشأن الهجوم على شبكة بيانات الحكومة الألمانية

برلين - (د ب أ):

تعتزم اللجنة الرقمية بالبرلمان الالمانى(بوندستاج) عقد جلسة خاصة اليوم الخميس، فى اعقاب الكشف عن ان القراصنة قاموا باختراق شبكة الكمبيوتر للحكومية الألمانية.

وقال المتحدث باسم اللجنة، مانويل هوفيرلين "إن الهجوم السيبرانى الناجح يوضح أن شبكة بيانات الحكومة ليست محمية بما فيه الكفاية، وفى ضوء حساسية هذه المعلومات، فإن هذا وضع غير مقبول".

وأضاف أنه من غير المقبول أيضا أن يعلم المسؤولون بالقرصنة من خلال تقارير وسائل الإعلام.

وتابع ف "نتوقع أن يقدم ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالات الاتحادية المسؤولة عن أمن تكنولوجيا المعلومات تفسيرا لذلك ".

كانت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أمنية، أفادت بأن قراصنة أجانب اخترقوا شبكة البيانات المؤمنة للحكومة الألمانية والسلطات الأمنية.

وأوضحت هذه المصادر ،التي لم يتم تسميتها، أن جواسيس إلكترونيين تابعين للمجموعة الروسية (ايه بي تي 28) هاجموا بنجاح وزارتي الخارجية والدفاع.

وأضافت المصادر أن المهاجمين أدخلوا برامج ضارة واستولوا على بيانات، مشيرين إلى أن سلطات الأمن الألمانية لاحظت هذا الهجوم في ديسمبر الماضي، وقالوا إن الهجوم ظل على مدار فترة طويلة يمكن أن تصل إلى عام كامل.