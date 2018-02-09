أنباء عن مثول الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا أمام القضاء قريبا

برازيليا - (د ب أ)

وجه قاض بالدستورية العليا في البرازيل الجمعة ضربة قضائية جديدة لرئيس البرازيل الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا -72 عاما- بعد أن رفض طلبا له بعدم التعجيل في القبض عليه على خلفية إدانته قضائيا من قبل في قضايا فساد.

إلا أن القاضي إدسون فاشين علق القرار النهائي بهيئة المحكمة الدستورية المكونة من أحد عشر قاضيا.

كان لولا أدين نهاية يناير الماضي في جلسة لمحكمة الدرجة الثانية ثم رفعت محكمة الاستئناف العقوبة الموقعة على الرئيس الأسبق من السجن تسعة أعوام ونصف العام إلى السجن اثني عشر عاما وشهرٍ واحدٍ.

ووجدت هيئة المحكمة الرئيس الأسبق مذنبا في فضيحة شركة البترول الحكومية البرازيلية بيتروبراس، حيث قبل بتجديد شقة فاخرة تخصه على حساب إحدى شركات التشييد مقابل إرساء العطاء عليها في عمليات تخص شركة البترول.

وحتى الآن يظل لولا حرا حتى تغلق القضية، حيث يمكن لمحاميه أن يحاولوا تقديم طعن أمام المحكمة العليا في البلاد.

تثير حالة لولا في البرازيل جدلا سياسيا واسعا، حيث قرر لولا الرئيس اليساري الأسبق للبلاد (بين 2003-2010)، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في السابع من أكتوبر المقبل عن حزب العمال في البرازيل.

وتشير الاستطلاعات إلى أنه صاحب الحظ الأوفر في الانتخابات المقبلة، حيث حصل على نسبة 36% من أصوات المشاركين، وهي الأعلى بين المرشحين.