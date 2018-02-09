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تونس تمدد حالة الطوارئ شهرًا

10:49 م الجمعة 09 فبراير 2018
تونس تمدد حالة الطوارئ شهرًا

الرئيس الباجي قايد السبسي

تونس - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد مدة شهر.

وجاء في بيان رئاسي إن رئيس الجمهورية قرر تمديد حالة الطوارئ بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) في المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة.

ويسري التمديد حتى يوم 11 مارس المقبل.

يذكر أن الرئيس الباجي قايد السبسي كان أعلن حالة الطوارئ منذ التفجير الإرهابي وسط العاصمة في نوفمبر 2015 وأودى بحياة 12 عنصراً من الأمن الرئاسي كانوا على متن حافلة.

الرئاسة التونسية تونس الأمن القومي تفجير ارهابى الباجي قايد السبسي

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