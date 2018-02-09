السعودية تُدين قصف الحكومة السورية الغوطة الشرقية و"إستخدام أسلحة كيماوية"
الرياض - (أ ش أ)
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لقصف نظام الأسد للغوطة الشرقية واستخدام الأسلحة الكيماوية ، والذي يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر قوله إن هذا العمل العدواني لا يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسيًا ، وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254).
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