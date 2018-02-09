رئيس الوزراء البولندي الجديد يزور برلين الجمعة المقبلة

برلين- (د ب أ):

يعتزم رئيس الوزراء البولندي الجديد ماتيوش مورافيتسكي لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة المقبل، خلال زيارته الرسمية الأولى لبرلين، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت.

تجدر الإشارة إلى أن بولندا تواجه انتقادات في أوروبا بسبب إصلاح النظام القضائي في البلاد.

وترى المفوضية الأوروبية أن استقلال القضاء البولندي مهدد بالخطر عقب إجراء تعديلات قانونية.

وبدأت بروكسل في ديسمبر الماضي، لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، إجراءات عقابية ضد بولندا، قد تؤدي إلى فقدانها حق التصويت في الاتحاد.