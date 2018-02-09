فصائل الجيش السوري الحر المعارض تسيطر على قرى جديدة في عفرين

حلب- (د ب أ):

فرضت فصائل الجيش السوري الحر المعارض والجيش التركي سيطرتها على قرى جديدة في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، بعد معارك مع وحدات الحماية الكردية، اليوم الجمعة.

وقال قائد عسكري في غرفة علميات "غصن الزيتون" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "فصائل الجيش الحر فرضت سيطرتها على نسرية، ودوكان، واشكان عربي، وجقلا فوقاني، وجقلا وسطاني، وسفرية، بعد معارك مع الوحدات الكردية".

كان الجيش التركي أعلن صباح اليوم، تدمير 19 موقعًا لوحدات حماية الشعب إضافة إلى تحييد 1062 عنصرًا للوحدات منذ بدء عملية غصن الزيتون في 20 يناير الماضي.

ومن جانبه، قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه إن "تركيا وفصائل المعارضة نقلت منذ ساعات صباح اليوم أسلحتها الثقيلة من مدافع وصواريخ واستهدفت قرى ملا خليل، ودير بلوط، وآقجلة و مركز ناحية جنديرس بالقصف العشوائي".

يذكر أن الجيش التركي، برفقة الجيش السوري الحر، أطلق في العشرين من الشهر الماضي عملية "غصن الزيتون" في مدينة عفرين شمال غربي سوريا التي يسيطر عليها أكراد.