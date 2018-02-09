انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي بعد مصادقة البرلمان على مشروع الميزانية

واشنطن- (د ب أ):

انتهى إغلاق حكومي أمريكي، استمر ست ساعات تقريبا، بعدما صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية أقرها مجلس الشيوخ في وقت مبكر اليوم الجمعة عقب مناقشة استمرت طوال الليل.

مرر مجلس النواب مشروع القانون بموافقة 240 ومعارضة 186، بعد ساعات من إقرار المشرعين في مجلس الشيوخ مشروع الميزانية التي يبلغ حجمها 400 مليار دولار وتستمر عامين.

ويشمل مشروع القانون نفقات سعى إليها الديمقراطيون من أجل البرامج المحلية، بالإضافة إلى تمويل الجيش الذي دعا إليه الرئيس دونالد ترامب.

وكان من المتوقع أن يمرر المجلسان مشروع القانون قبل مهلة منتصف الليل، ولكنه تأجل بسبب معارضة من السناتور الجمهوري راند بول بشأن تأثيره على الدين الوطني.

واستمر الإغلاق الحكومي لثلاثة أيام في يناير الماضي.