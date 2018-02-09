هنية يصل القاهرة على رأس وفد من حماس

غزة- (د ب أ):

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين.

ويضم وفد حماس إلى مصر أعضاء مكتبها السياسي خليل الحية، وروحي مشتهى، وفتحي حماد، وغادر إلى القاهرة عبر معبر رفح البري الذي فتحته مصر منذ يومين لمدة 3 أيام.

وذكر الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، في بيان أن زيارة الوفد "تأتي ضمن ترتيبات مسبقة؛ للتشاور مع مصر للتخفيف عن قطاع غزة وفكفكة أزماته المختلفة التي أوصلت القطاع إلى حافة الهاوية".

وأشار برهوم إلى أن الزيارة ستبحث كذلك "استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية"، وتضمن "الجهود التي تبذلها حماس لحماية القضية الفلسطينية، ومواجهة القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس، ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار موجة احتجاجات عربية وإسلامية ودولية .