إصابة أكثر من 40 شخصًا جراء انفجار أمام مسجد ببنغازي

بنغازي - أ ش أ

أصيب أكثر من 40 شخصًا، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد أبوهريرة بمنطقة الماجوري في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

ذكرت ذلك اليوم بوابة الوسط الليبية وأضافت أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل أكثر من 40 جريحًا، فيما شهد محيط المستشفى حالة من الفوضى والهلع.

وكانت أنباء قد أفادت بوقوع انفجار بسيارة مفخخة أمام مسجد أبو هريرة في مدينة بنغازي الليبية.

وقتل أكثر من 30 شخصا وأصيب عشرات آخرون الشهر الماضي في انفجار سيارتين ملغومتين وسط مدينة بنغازي في شرق ليبيا التي شهدت معارك وتفجيرات دامية على مدى سنوات.

يشار إلي أن الانفجار المزدوج كان قد وقع بعد الهدوء النسبي الذي شهدته ثاني أكبر المدن الليبية في الفترة الأخيرة بعد أن كانت مسرحا لصراع امتد لأكثر من ثلاث سنوات منذ 2014 وحتى أواخر 2017.