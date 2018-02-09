السفير الأمريكي على خلاف مع صحيفة إسرائيلية بشأن المستوطنات

تل أبيب- (د ب أ):

هاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، اليوم الجمعة، صحيفة إسرائيلية بارزة بعدما انتقد كاتب بالصحيفة تبرعه لمستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وكتب جيدون ليفي، وهو ناقد قوي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مقالًا في صحيفة هآرتس بشأن المستوطنة المعروفة باسم "هار براخا" (جبل البركات بالعبرية) ووصفها بأنها "جبل اللعنات".

وانتقد ليفي السفير فريدمان الذين تبرع علانية بسيارة إسعاف للمستوطنة حيث قتل مهاجم فلسطيني مستوطن إسرائيلي الأسبوع الجاري.

وقال فريدمان في تغريدة: "ما الذي حدث لهآرتس؟ أربعة أطفال صغار يجلسون "شيفا" حدادا على والدهم المقتول وهذا المقال يصف مجتمعهم بجبل اللعنات، أليس لديهم أي رحمة؟"، مستخدما المصطلح العبري لفترة الحداد.

وتعرض فريدمان لمشكلات من قبل، بشأن تصريحات أدلى بها في موقع إلكتروني يميني متطرف، تقارن اليهود الأمريكيين الليبراليين باليهود الذين عملوا لدى النازيين في المحرقة (الهولوكوست).

ويمتلك فريدمان وهو يهودي أرثوذكس عددًا من الاستثمارات في إسرائيل وفي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

ولجأ رئيس تحرير هآرتس، آموس شوكين، إلى تويتر لدعم ليفي.

وقال: "سعادة السفيرة إن جيدون ليفي محق. فطالما أن سياسة إسرائيل التي تدعمهما حكومتكم، وأنت شخصيًا، تعرقل عملية السلام وتقوم بالضم العملي للأراضي، والتفرقة الأبدية، ومحاربة الإرهاب، مع الرغبة لدفع ثمنه، سيكون هناك المزيد ممن هم في حالة حداد".

وأشارت الصحيفة إلى أن أجزاء من مستوطنة هار براخا كانت مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة.