استقالة مسؤول بالبيت الأبيض عقب اتهامه بممارسة العنف الأسري

واشنطن (د ب أ) :

استقال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض يتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قُرب، على خلفية مزاعم بارتكابه أعمال عنف أسري بحق زوجتين سابقتين له.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، راج شاه، إنه تم إعفاء سكرتير موظفي البيت الأبيض، روب بورتر، من منصبه يوم الخميس بعد أن قدم استقالته قبل يوم واحد.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في البداية أنه من المتوقع أن يظل بورتر في منصبه إلى حين البحث عن بديل له، إلا أنه أذعن لضغوط بعد ذلك وترك بورتر منصبه على الفور.

وبورتر هو المسؤول عن المراسلات والجدول الزمني الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعمل بشكل وثيق مع رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض جون كيلي.

وتتهم الزوجتان السابقتان بورتر بالاعتداء البدني والنفسي عليهما.

ونفى بورتر في بيان له هذه الاتهامات ووصفها بأنها "محض اختلاق " .

وقالت ساندرز يوم الأربعاء إن ترامب وكيلي يثقان في بورتر وقدراته وأدائه ثقة كاملة، فيما لم يعلق ترامب على استقالة بورتر.