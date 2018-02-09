مسؤولون: أمريكا لن تسهم بأموال في مؤتمر إعمار العراق

مصراوي - وكالات

قال مسؤولون أمريكيون وغربيون، إن الولايات المتحدة لا تعتزم المساهمة بأي أموال في مؤتمر لإعادة إعمار العراق، والذي يعقد في الكويت الأسبوع القادم، في خطوة يقول محللون إنها قد تمثل ضربة جديدة لمكانة واشنطن على الساحة الدولية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ويهدف المؤتمر لبحث إعادة إعمار العراق، بعد الحرب على تنظيم داعش.

وقال مسؤول أمريكي، يوم الخميس، في لقاء مع الوكالة، فيما يتعلق بالمساعدة المالية في المؤتمر - الذي سيحضره وزير الخارجية ريكس تيلرسون -: "لا نعتزم إعلان أي شيء"، لكنه أوضح أن تيلرسون ربما يقرر إعلان مساهمة أمريكية قبيل المؤتمر.

وستشجع واشنطن بدلًا من ذلك، استثمارات من القطاع الخاص والاعتماد على دول الجوار الخليجية، خاصة السعودية، لضخ أموال هناك في إطار نهج جديد متبع مع بغداد بهدف تقليل نفوذ إيران في العراق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية في 2016، إنه إذا انتخب ”سينتهي عهد بناء الدول“.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن بلاده تحتاج ما يصل إلى مائة مليار دولار، لإصلاح البنية التحتية المتداعية والمدن التي تعرضت للدمار بسبب القتال ضد تنظيم داعش.

وقد يتسبب نقص الأموال اللازمة لعمليات إعادة الإعمار، في تفاقم خطر الشعور بالظلم بين الأقلية السنية في العراق تجاه الحكومة التي تقودها الأغلبية الشيعية.

وفي رد على سؤال لوزارة الخارجية الأمريكية عن غياب المساهمات الأمريكية، أشار مسؤول، إلى مليارات الدولارات التي تعهدت الولايات المتحدة بدفعها في صورة قروض تمويلية، وللإنفاق على إعادة الخدمات الأساسية في مدن وبلدات عراقية فور انتهاء القتال.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم نشر اسمه، "الاحتياجات الفورية اللازمة للاستقرار ضخمة والموارد الأمريكية وحدها، لا يمكن أن تفي بتلك الاحتياجات الحالية والملحة، ناهيك عن دعم عمليات إعادة الإعمار على المدى الطويل“.

وأضاف المسؤول، أن واشنطن تدعم بقوة المؤتمر وسوف ”تواصل العمل مع حكومة العراق والمجتمع الدولي للمساعدة في تلبية احتياجات الشعب العراقي، وهو يستعيد بلاده ويعيد بناءها“.