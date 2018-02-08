أكثر الكلمات إنتشاراً

مستشفى العباسية الالتهاب السحائي المدارس اليابانية الدواجن المجمدة انتخابات الرئاسة معرض الكتاب

أبرز عناوين الصحف العالمية: قطر تمنع عرض فيلم عن اليهود على "الجزيرة"

12:05 ص الجمعة 09 فبراير 2018
أبرز عناوين الصحف العالمية: قطر تمنع عرض فيلم عن اليهود على "الجزيرة"

إعداد – هشام عبد الخالق:

نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، تقريرًا حول الديمقراطيات في أمريكا اللاتينية، ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عناء السكان المحليين بمدينة (أوخيا) في بنجلاديش بعد أزمة الروهينجا، وأكد قادة قطر، للمنظمات اليهودية الأمريكية، أن وثائقي قناة الجزيرة عن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لن تتم إذاعته.

بشار الأسد ترامب سيول قطر الروهينجا

الخبر التالى:

حول العالم في 24 ساعة: قطر تساعد غزة بـ9 ملايين دولار

إعلان

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان