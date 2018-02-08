أبرز عناوين الصحف العالمية: قطر تمنع عرض فيلم عن اليهود على "الجزيرة"

إعداد – هشام عبد الخالق:

نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، تقريرًا حول الديمقراطيات في أمريكا اللاتينية، ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عناء السكان المحليين بمدينة (أوخيا) في بنجلاديش بعد أزمة الروهينجا، وأكد قادة قطر، للمنظمات اليهودية الأمريكية، أن وثائقي قناة الجزيرة عن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لن تتم إذاعته.